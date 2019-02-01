رياضة | عاجل.. قطر تلقن اليابان درسا قاسيا وتتفوق بثنائية في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تلقن اليابان درسا قاسيا وتتفوق بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة قطر ونظيره الياباني بتفوق الأول بثنائية بيضاء، في نهائي كأس أمم آسيا 2019 المقام حاليا على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

وشهد الشوط الأول تفوق العنابي لعبا ونتيجة، حيث سجل المنتخب القطري الهدف الأول عبر المتألق المعز علي عبد الله في الدقيقة 12 ثم عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

منتخب قطر يتطلع لحصد لقب بطولة أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه، حيث شارك في البطولة القارية 10 مرات، وكان أفضل إنجازاته هو بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة.

وإليكم أبرز إنجازات المنتخبات العربية في بطولة أمم آسيا:-

- 5 ألقاب عربية:

نجحت 3 منتخبات عربية في التتويج بلقب بطولة أمم آسيا عبر تاريخها 5 مرات، وهي منتخبات: السعودية وحصلت على اللقب 3 مرات أعوام (1984، 1988، 1996)، ومنتخب الكويت لقب وحيد (1980)، ومنتخب العراق (2007).

- 3 منتخبات تحصد مركز "الوصيف":

حصلت 3 منتخبات عربية أيضًا على مركز "الوصيف" 5 مرات خلال النسخ السابقة من البطولة القارية وهم: السعودية أعوام (1992-2000 – 2007)، والكويت (1976)، والإمارات (1996).

- أبطال المركز الثالث:

حصل منتخب الكويت على المركز الثالث بالبطولة عام 1984، وكذلك منتخب الإمارات عام 2015.