رياضة | العارضة تحرم قطر من الهدف الثالث أمام اليابان بنهائي آسيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العارضة تحرم قطر من الهدف الثالث أمام اليابان بنهائي آسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت عارضة المنتخب الياباني لثالث أهداف نظيره القطري، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا بنهائي كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات. وتشير النتيجة حاليًا إلى تقدم المنتخب القطري على نظيره الياباني بهدفين نظيفين.

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