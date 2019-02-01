رياضة | عاجل.. المعز علي يسجل هدفا خرافيا على طريقة رونالدو في شباك اليابان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعز علي يسجل هدفا خرافيا على طريقة رونالدو في شباك اليابان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المعز علي، نجم ومهاجم منتخب قطر، الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام المنتخب الياباني، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا، بنهائي كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

جاء الهدف في الدقيقة 12 بعد كرة خلفية مزدوجة من المعز علي "هدّاف البطولة بـ9 أهداف" سكنت شباك الكمبيوتر الياباني.