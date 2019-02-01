رياضة | عاجل.. المعز علي يسجل هدفا خرافيا على طريقة رونالدو في شباك اليابان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعز علي يسجل هدفا خرافيا على طريقة رونالدو في شباك اليابان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء الهدف في الدقيقة 12 بعد كرة خلفية مزدوجة من المعز علي "هدّاف البطولة بـ9 أهداف" سكنت شباك الكمبيوتر الياباني.
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