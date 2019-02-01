لاعب مصري مطلوب في السعودية.. من هو؟

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ولكن "حفني" قرر تأجيل البت فى هذه العروض لنهاية الموسم انتظارا لمعرفة مصير جروس مع أصحاب الفانلة البيضاء. تلقى أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك المصري عدة عروض فى الفترة الأخيرة من أندية فى السعودية ما بين درجة ثانية من قبل الكوكب الذى يدربه أسامة نبيه والشعلة التى يقودها خالد جلال بالإضافة إلى نادى أحد السعودى.

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