انت الان تتابع آل الشيخ يعلن إنشاء استاد بيراميدز وأكاديمية عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ ص
أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مقترح من بعض المستثمرين لبناء استاد لفريق بيراميدز ومواجهة فريق عالمي خلال الفترة المقبلة. وكتب "أل الشيخ" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدم مجموعه من المستثمرين لينا بفكرة بناء استاد بسعة 15 ألف متفرج قابل لتوسعته إلى سعة 27 ألف مستقبلاً" وتابع: "ندرس العرض بجدية، وأيضًا نحن في طور إنشاء أكاديمية عالمية يُشرف عليها متخصصين عالمين لتطور المواهب مش في مصر بس لكن أيضًا في إفريقيا.. بيراميدز يتجه بفكر جديد على المنطقة ليضاهي أندية أوروبا"
وأوضح آل شيخ "تفاصيل الأكاديمية ستكون مع الكابتن أحمد حسن، وتفاصيل المباريات ستكون مع الأخ أحمد عفيفي"، مشيرا إلى أنه "سيكون خلال هذه السنة إن شاء الله مباريات مع فرق عالمية ستأتي لمصر للمرة الأولى".كان أحمد حسن المدير الفني المؤقت لنادى بيراميدز قال في تصريحات سابق: إنه "من الوارد إنشاء استاد لبيراميدز،
وأوضح آل شيخ "تفاصيل الأكاديمية ستكون مع الكابتن أحمد حسن، وتفاصيل المباريات ستكون مع الأخ أحمد عفيفي"، مشيرا إلى أنه "سيكون خلال هذه السنة إن شاء الله مباريات مع فرق عالمية ستأتي لمصر للمرة الأولى".
كان أحمد حسن المدير الفني المؤقت لنادى بيراميدز قال في تصريحات سابق: إنه "من الوارد إنشاء استاد لبيراميدز، لكن هذا يتوقف عند المستثمر الذي يشرف على النادي".
وأكد حسن "حلمنا هو المنافسة والحصول على لقب الدوري مثل ما حققه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عندما توّج بلقب بريميرليج".وترددت أنباء في وقت سابق عن عزم تركي آل الشيخ عن بيع نادي بيراميدز، محددا 8 يناير الماضي موعدا للكشف عن موقفه، إلا أنه تراجع عن قراره
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