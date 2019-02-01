انت الان تتابع كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
أقيمت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا (2018-2019)، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأسفرت القرعة عن صدام ناري بين برشلونة وريال مدريد، ولقاء ملتهب بين ريال بيتيس وفالنسيا، وكانت منافسات الدور ربع النهائي، قد اختتمت مساء أمس الخميس، بانتصار ريال مدريد بنتيجة (3-1) على جيرونا، في معقل الفريق الكتالوني ملعب مونتيليفي، ليتأهل الفريق الملكي إلى نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (7-3)، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة (4-2).
وصعد برشلونة، بعد أن سحق ضيفه إشبيلية بنتيجة (6-1) في لقاء الإياب، معوضا الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، كما صعد ريال بيتيس بعدما حقق فوزا مثيرا 3-1 على ضيفه إسبانيول، وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، ليحتكما إلى شوطين إضافيين. ونجح فالنسيا
وصعد برشلونة، بعد أن سحق ضيفه إشبيلية بنتيجة (6-1) في لقاء الإياب، معوضا الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، كما صعد ريال بيتيس بعدما حقق فوزا مثيرا 3-1 على ضيفه إسبانيول، وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، ليحتكما إلى شوطين إضافيين.
ونجح فالنسيا في التأهل بالفوز على خيتافي 3-1، في مباراة غاية في الإثارة انتهت بقلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف إلى الفوز 3-1 وانتزاعهم بطاقة التأهل، علمًا بأن مواجهة الذهاب، انتهت بفوز الفريق المدريدي 1-0، ليتأهل فالنسيا بإجمالي نتيجتي المباراتين 3-2.
وتقام مباريات الذهاب في نصف نهائي كأس الملك، في 6 فبراير المقبل، بينما لقاءات الإياب ستقام يوم 27 من الشهر ذاته، حيث يوجد 20 يومًا بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
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