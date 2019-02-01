انت الان تتابع أمير مرتضى يوضح موقف شيكابالا من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن أخر التطورات لآزمة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق، حيث قال المشرف العام على فريق الفارس الأبيض: "شيكابالا من أبناء نادي الزمالك دعمناه ووقفنا معه أكثر من مرة ، خاصة بعد عودته من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ورئيس الزمالك حرض على شراءه ومش محتاجين حد يعرفنا قيمة شيكابالا". وأضاف أمير مرتضى في تصريحات إذاعية أن شيكابالا لم يشارك في فترة أعداد الفريق قبل بداية الموسم الجاري، حيث طلب الرحيل إلى اليونان على سبيل الإعارة لنادي أبولون لمدة موسم واحد.

وأكد المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك ان محمود عبدالرازق شيكابالا لم يتأقلم على الأجواء في اليونان مثله مثل باسم مرسي الذي عاد إلى مصر وانضم إلى صفوف فريق سموحة، مؤكدًا أن شيكابالا لم يفعل مثلما فعل باسم مرسي في الحضور إلى النادي للبحث عن عرض جديد له. وواصل أمير مرتضى تصريحاته بأن النادي المصري