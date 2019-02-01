انت الان تتابع قبل نهائي أمم آسيا.. الاتحاد الآسيوي يصدم الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الاحتجاج الذي تقدم به الإمارات، الذي شكك في قانونية تجنيس ثنائي المنتخب القطري، المعز علي، المولود في السودان، وبسام الراوي، المولود في العراق، وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له: "رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد، احتجاج تقدمت به الاتحاد الإماراتي يوم 29 يناير الماضي بشأن أحقية المعز علي وبسام الراوي في تمثيل منتخب قطر"، وذلك بعد كان خبير اللوائح السعودي، أحمد الأمير، قد أكد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه تحصل على وثائق تثبت أن والدتي اللاعبين، ليستا من مواليد قطر.

وبحسب قانون الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، فإن عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل هو خسارة المباراة وفرض غرامة، وعادل المعز علي، الرقم القياسي في عدد الأهداف في نسخة واحدة بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف. وتسعى اليابان إلى تعزيز رقمها القياسي، بحصد اللقب الخامس في كأس آسيا، حين تواجه