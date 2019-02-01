شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا في كرة القدم، الجمعة، عن مواجهتي كلاسيكو بين برشلونة بطل المواسم الأربعة الأخيرة وغريمه ريال مدريد، فيما يلعب ريال بيتيس مع فالنسيا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو في برشلونة الأسبوع المقبل (6 أو 7 فبراير)، والإياب في الأسبوع الأخير من هذا الشهر (27 أو 28) على ملعب سانتياجو برنيابيو في العاصمة الذي يحتضن، في الثاني من مارس كلاسيكو دور الإياب من الدوري، علما بأن مباراة الذهاب في 28 أكتوبر الماضي في المرحلة العاشرة انتهت بفوز كاسح للفريق الكاتالوني 5-1.

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