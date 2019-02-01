شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يكتفي بالتدريبات البدنية والتأهيلية في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكتفى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك ياسر إبراهيم في فقرة التدريبات البدنية مع اللاعبين قبل أن ينتظم في البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.

ويعاني «إبراهيم» من شد في العضلة الضامة والعضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية ويغيب بسببه عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.