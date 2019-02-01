رونالدو السبب وراء تجديد مارسيال عقده مع مانشستر يوناتيد

أشارت صحيفة «ميرور» البريطانية بأن قام المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي النرويجي سولشاير بإستغلال النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في إقناع المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال بتجديد تعاقده مع "الشياطين الحمر".

وجدد مارسيال بالفعل عقده رسميا أمس الخميس مع مانشستر يونايتد لمدة 5 أعوام مقابل 175 ألف إسترليني في الأسبوع.

كان مارسيال يفكر جديًا في الرحيل عن «أولد ترافورد» في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما خرج من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والذي تمت إقالته في ديسمبر الماضي بعد تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وتوتر علاقته مع عدد من نجوم الفريق وفي مقدمتهم الفرنسي بول بوجبا.

وذكرت الصحيفة أن سولسكاير أخبر مارسيال بأنه قادر على تكرار تجربة رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق عبر البقاء في يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن سولسكاير أقنع مارسيال بتجديد عقده مع الشياطين الحمر من خلال إبلاغه بأنه يستطيع بالفعل أن يكون نجما مع الفريق مثل رونالدو في السابق.

وبسؤاله حول إذا ما كان مارسيال قادرا على محاكاة رونالدو الذي قضى ستة مواسم في يونايتد قبل أن يرحل إلى الفريق الملكي في العام 2009، قال سولشاير: «أجل بالطبع هذا يتوقف على اللاعب. إذا ما اتخذت قرارا بتطوير مستواك ومشوارك».

وأكمل سولشاير: "كريستيانو كان الأفضل، وهذا هو اللاعب الذي يجب أن تحذو حذوه، وعليك أن تواجه مزيدا من التحديات".

وتابع: "تحدثت إلى أنطوني حول تجربتي في هذا النادي، وما يمكن أن يحققه في هذا الفريق، وقلت مرارا إنني هنا كي أقود اللاعبين حتى الصيف المقبل".

سولشاير ومارسيال سولسكاير ومارسيال

وتابع: "يمكنك أن تتحدث عن مشوار رونالدو، ما صنعه، وكيف وصل إلى ما هو فيه الآن، وأيضا كل اللاعبين العظام الذين ارتدوا قميص يونايتد. ولذا جلست مع أنطوني، وهو يريد أن يكون جزءًا من هذا، ونحن نؤمن بأن الفريق يمتلك ذخيرة من اللاعبين الكبار".

وأردف: "أنا هنا منذ 15 عاما، مديرا فنيا ولاعبا، وأعلم كيف يمكن أن يضيف إليك هذا النادي ولمشوارك. وأعتقد أنني كنت صادقا مع مارسيال حينما نصحته بأن هذا هو أفضل مكان يمكن أن يوجد فيه. لقدد حققت مشواري هنا".

وقال سولشاير: "الصفقة تؤكد أننا سعداء به، وأننا نؤمن بقدراته. لقد مر بمراحل صعود وهبوط هنا. وهو هداف كبير، ومستواه يتطور".

وأحرز مارسيال 10 أهداف هذا الموسم، وأعرب النرويجي عن اقتناعه بقدرة اللاعب على مضاعفة تلك الحصيلة هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في مشواره الكروي.