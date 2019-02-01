شكرا لقرائتكم خبر عن «الليغا»: برشلونة حامل اللقب يواجه ريال مدريد في نصف النهائي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)أوقعت القرعة برشلونة حامل اللقب في مواجهة غريمه اللدود ريال مدريد في الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بينما سيلتقي ريال بيتيس مع بلنسية في المواجهة الأخرى.
وسيقام لقاء الذهاب في كامب نو معقل برشلونة يوم الأربعاء القادم، وتتكرر القمة إيابا في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 من الشهر الجاري.
وحصد برشلونة اللقب في آخر أربع سنوات بعد أن نال ريال مدريد اللقب لآخر مرة في 2014.
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