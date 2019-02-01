شكرا لقرائتكم القائمة المفتوحة الخيار الأقرب للتنفيذ في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة ، لجعل القيد فى الموسم المقبل 2019 – 2020 ، مفتوح للأندية بدلاً من التقيد بعدد معين.

ويهدف مجلس الجبلاية إلى تطبيق القائمة المفتوحة فى الموسم المقبل بسبب وجود أكثر من بطولة سيشارك بها الأندية مثل الدورى والبطولة الأفريقية و العربية وكأس مصر و السوبر المصري .

من المقرر أن يتم وضع جدول للدورى الجديد من بداية الموسم حتى نهايته على أن لا يتم تأجيل أى مباراة لأى فريق يشارك فى أكثر من بطولة.