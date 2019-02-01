شكرا لقرائتكم الأربعاء.. أول كلاسيكو في 2019 بين برشلونة وريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدد الاربعاء السادس من فبراير المقبل موعداً لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد بملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسبانيا، كأول مباراة كلاسيكو بين العملاقين في 2019.

فى حين تحدد 27 فبراير الجاري موعداً لمباراة الإياب بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد.

على صعيد متصل، يحتضن ملعب "بينيتو فيامارين" مباراة الذهاب بين ريال بيتيس وفالنسيا بينما تقام مباراة الإياب بملعب "المستايا" يومي 6 و27 فبراير أيضاً.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية في بطولة كأس ملك إسبانيا ستقام بملعب "بينيتو فيامارين" معقل ريال بيتيس يوم 25 مايو القادم.

وكان ريال مدريد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسبانيا بعد فوزه على جيرونا بنتيجة 3 – 1 في مباراة "إياب" الدور ربع النهائي التي جمعتهما مساء أمس ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 7 – 3.

أما برشلونة فحقق ريمونتادا تاريخية جديدة بعدما حقق فوزاً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 6 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائى بمسابقة كأس إسبانيا.

وحقق برشلونة ريمونتادا جديدة بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب، التى أٌقيمت الأسبوع الماضى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية، إلى فوز تاريخى بنتيجة 6 – 1 فى مباراة الإياب، ليتفوق الفريق الكتالونى فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 3.

وسجل الأهداف لنادى برشلونة كوتينيو فى الدقيقتين 13 و53، وراكيتيتش فى الدقيقة 31، وروبيرتو فى الدقيقة 54، وسواريز فى الدقيقة 89، وميسي فى الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية فى الدقيقة 67.

في حين تفوق ريال بيتيس على اسبانيول وفالنسيا على خيتافي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.