إيقاف لاعب من مولودية الجزائر أربع سنوات بسبب تعاطيه المنشطات

اسماء السيد - أعلنت لجنة الانضباط للرابطة الجزائرية لكرة القدم معاقبة اللاعب هشام شريف الوزاني، لاعب وسط مولودية الجزائر بالايقاف لمدة اربع سنوات، بعد ثبوت تعاطيه منشطات، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الجمعة.

ونشرت الرابطة (الاتحاد) على موقعها الرسمي محضر التحقيق مع اللاعب مساء الخميس بعد اكتشاف مادتي "بنزيلكغونين وميتيليرغونين" المحظورتين في عينة بوله في مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في 17 كانون الثاني/يناير في المرحلة الـ 18 من الدوري.

وجاء في قرار لجنة الانضباط "منع لاعب مولودية الجزائر هشام شريف الوزاني (23 سنة) عن المشاركة في اي منافسة أو نشاط رياضي لمدة أربع سنوات نافذة ابتداء من تاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2019 وغرامة قدرها 200 الف دينار ( 1450 يورو)".

واعترف اللاعب أما لجنة الانضباط التي استمعت له أنه "دخن الشيشة مع اصدقائه عشية اللقاء"، وأنه "لم يكن يعلم ان مواد محظورة كانت ضمن التبغ الذي دخنه".

وبحسب الصحف، تناول اللاعب الكوكايين، والمادتان اللتان تم اكتشافهما هما من العناصر المكونة لهذا المخدر.

وكان لاعب الترجي التونسي حاليا المهاجم يوسف بلايلي قد تعرض في 2015 لعقوبة الايقاف عن اللعب لمدة سنتين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، وكان آنذاك يدافع عن ألوان نادي اتحاد الجزائر.