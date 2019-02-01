شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماعه برئيس الوزراء.. أشرف صبحي: انتظروا تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وحضر المقابلة المهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق. وشهد الاجتماع مراجعة السيد رئيس الوزراء مع وزير الشباب والرياضة للتصميمات الخاصة بأعمال التطوير لإستاد القاهرة الدولى، بما فى ذلك تطوير وتجميل مداخل ومخارج الاستاد، وتحديث المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه.

كما تضمنت تصميمات أعمال التطوير غرف خلع الملابس والمرفقات الملحقة بها، والتى تم زيادتها لتناسب استضافة الاستاد لمباراتين متتاليتين فى دور المجموعات بالبطولة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة الأعمال فى الاستاد على مدار اليوم، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل فترة كافية من بدء البطولة.

كما وجه ببحث إمكانية توسعة قاعة انتظار كبار الشخصيات والملحقة بالمقصورة الرئيسية حتى تستوعب اكبر عدد ممكن من ضيوف مصر من قادة ومسئولى الدول الأفريقية الذين سيحضرون حفل الافتتاح.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على أن العمل يجرى على قدم وساق لانجاز كافة الأعمال المطلوبة بإستاد القاهرة وفقا للتصميمات الهندسية لها حتى يكون الاستاد فى أبهى صورة له لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لاسيما وأن استاد القاهرة سيشهد حفلى افتتاح وختام البطولة، لافتا أنه سيتم مراعاة الفكر الاستثمارى عند تنفيذ أعمال التطوير وكافة تجهيزات البطولة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير الرياضة الحرص على تنظيم بطولة إفريقيا بالشكل الأمثل تأكيدا على قدرة مصر على استضافة الأحداث العربية والقارية والإقليمية والدولية الكبري فى مختلف المجالات، لافتا إلى المتابعة المستمرة مع السيد رئيس مجلس الوزراء والمعنيين من الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من الاستعداد الجيد لاستضافة البطولة وجاهزية الإستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة التى تعد أكبر حدث رياضي على مستوى إفريقيا.