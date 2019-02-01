شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يعود لقائمة الأهلي بعد غياب 389 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظار دام لمدة تجاوزت العام بثلاثة أسابيع، ليدخل رامى ربيعه قائمة الأهلى للمرة الأولى بعد غياب وصل إلى 389 يوما، حيث كان الظهور الأخير للاعب قبل التعرض لإصابة الضامة.

الظهور الأخير الذي سجله رامي ربيعه مع الأهلي قبل إصابة الضامة، كان في قائمة الفريق الأحمر التي واجهت نادي الزمالك بمنافسات الدور الأول من بطولة الدوري العام في النسخة الماضية، حيث كان حسام البدري يتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، وسجل أهداف الأهلي الثلاثة كل من مؤمن زكريا، وليد أزارو وعبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق.

في ذات الوقت كان إيهاب جلال على رأس الإدارة الفنية لنادي الزمالك الذي لم يقدم العروض المنتظره في الموسم، لينهي بطولة الدوري العام في المركز الرابع خلف الاسماعيلي الوصيف والمصري صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه الأهلي بالبطولة ليكمل النجمة الرابعة على قميص الفريق الأحمر والتي تشير إلى 40 بطولة دوري .

وأخيراً ظهر ربيعه بقائمة النادي الأهلي التي تستعد لمواجهة سيمبا التنزاني في التاسعة مساء غد السبت، في المباراة التي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .