جهاز الإسماعيلى يرفع الحمل التدريبى قبل مواجهة المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى رفع الحمل التدريبى للفريق باقامة المران غدا السبت على فترتين صباحية ومسائية.
ويستعد الفريق لملاقاة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب ، ضمن منافسات الأسبوع الــ21 بمسابقة الدورى المحلى.
كما قرر المدير الفنى منح لاعبيه راحة يوم الأحد القادم ، على أن تستأنف التدريبات الأثنين تحضيرا لخوض المباراة.
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