شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، الأهلي يخطر اتحاد الكرة برفضه القاطع المساس بجدول الدورى، والشوربجى وفرج ومؤمن يسيطرون على المراكز الثلاثة الأولى بتصنيف الاسكواش.

الأهلي يخطر اتحاد الكرة برفضه القاطع المساس بجدول الدورى

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى، وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التى تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة، وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

الشوربجى وفرج ومؤمن يسيطرون على المراكز الثلاثة الأولى بتصنيف الاسكواش

أعلن الموقع الرسمى لهيئة اللاعبين المحترفين فى لعبة الاسكواش التصنيف الجديد لشهر فبراير لرجال الاسكواش، وواصل محمد الشوربجى لاعب سموحة صدارة التصنيف العالمى.

رنيم الوليلى تحافظ على صدارة سيدات الاسكواش وتراجع نور الطيب

كشفت الموقع الرسمى لهيئة اللاعبين المحترفين للاسكواش "psa" عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر فبراير، وشهد التصنيف مواصلة هيمنة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالى.

بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى نيروبى.. والخطبة حول "تنمية الأوطان"

أدت بعثة فريق الكرة بالزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينة نيروبى، عاصمة كينيا، فى يوم البعثة الأول هناك قبل مواجهة جورماهيا الكينى بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

مران الأهلى.. تأهيل محارب وياسر إبراهيم وعودة حمدى فتحي

أدى إسلام محارب لاعب الأهلي برنامجا بدنيا وتأهيليا منفردا، وخاض لاعب وسط الفريق جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» قبل أن يؤدى تدريبات الجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى للفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

لقاءات قوية فى دور الـ16 بكأس مصر للكرة الطائرة

تقام اليوم، الجمعة، لقاءات قوية فى دور الـ16 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 /2019 .

الأهلي يحيى ذكرى شهداء النادى.. صور

حرص مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إحياء الذكرى السابعة لـ72 شهيداً من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ صباح اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة، للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائماً وأبداً محفورة فى قلوب وعقول النادى ومسئوليه.