ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص خطاب النادى الأهلى لاتحاد الكرة الذى تم إرساله صباح اليوم الجمعة، يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أى مباراة للأهلى لأسباب لا تخصه من اللقاءات التى تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلى يعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

النادى الأهلى التزم الصمت كثيرًا حيال ماتردد من كلام يتنافى تمامًا مع أحترام جدول الدورى المعلن من قبل اتحادكم الموقر حرصًا منا على نجاح المسابقة التى نراها الأستعداد الأمثل لعناصر منتخبنا الوطنى قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية والتى ستقام فى مصر شهر يونيو المقبل. فى نفس الوقت تحمل النادى الأهلى الضريبه الأكبر وخسر جهود العديد من لاعبيه للأصابه فى وقت قصير بسبب ضغط المباريات التى تم تأجيلها فى السابق لمهمة وطنيه يتشرف بها النادى دومًا وهى تمثيل الكرة المصرية فى أكبر بطولة قارية ومع هذا لم يطلب الأهلى أستثناءً فى مواعيد جدول المسابقة أو راحة لألتقاط الأنفاس. لكن إزاء الأصوات التى تعالت مؤخرًا فى محاولة للضغط من أجل تغيير مواعيد بعض المباريات التى يكون الأهلى طرفًا فيها. كان لزامًا أن نبلغكم بقرارنا الواضح أن النادى الأهلى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بالمواعيد المعلنة من جانبكم لمبارياته وإقامتها مع نفس الأطراف دون تعديل. وحال تأجيل أية مباراة للأهلى من جانبكم من اللقاءات التى تم الأعلان عنها حتى يوم 30 مارس القادم لأسباب لا تخصنا. فأننا نعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى يتم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة المعلن وتطبيقًا لقواعد الأحتراف.

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