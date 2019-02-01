شكرا لقرائتكم خبر عن 28 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت 28 دولة مشاركتها فى بطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو المقامة 20 فبراير المقبل بالغردقة، وذلك بعد غلق باب التسجيل مساء أمس الخميس.

وستشهد البطولة مشاركة غير مسبوقة فى مساباقات الباراتايكوندو، حيث سيشارك فى المنافسات 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 28 دولة من الخمس قارات.

ويشارك فى البطولة الأفريقية 10 دول من القارة السمراء، والدول هى: المغرب، السنغال، النيجر، الكاميرون، تونس، وسط أفريقيا، رواندا، الكونغو، أوغندا، بالإضافة إلى مصر.

كما يشارك فى البطولة 12 دولة من قارة أوروبا وهى: الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، تركيا، روسيا، بريطانيا، أوكرانيا، إيطاليا، صربيا، كرواتيا، بولندا، فنلندا، و4 دول من قارة آسيا وهى: الأردن، اليابان، كازخاستان، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من قارة أمريكا والبرازيل من قارة أمريكا الجنوبية.