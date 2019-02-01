بث مباشر بدون تقطيع.. قطر × اليابان (نهائي آسيا)

كتب: ضياء السقا
عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة نارية، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بين قطر واليابان، بملعب "مدينة زايد الرياضية"، في نهائي كأس أمم آسيا 2019.
تصدرت قطر مجموعتها في الدور الأول، وفي دور الـ16 واجهت منتخب العراق وانتصرت عليه بهدفٍ نظيف، ثم أطاحت بكوريا الجنوبية في ربع النهائي بهدفٍ نظيفٍ، ووصلت للنهائي بعد هزيمة الإمارات برباعية.
أما منتخب اليابان صعد لنهائى كأس أسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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