شوبير لمصراوي عن أزمة المؤجلات: اتحاد الكرة هو من يدير وليس الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس الجبلاية سيناقش في اجتماع السبت أزمة المباريات المؤجلة.

وكان نادي بيراميدز أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد الإفريقي يتظلم فيه من عدم إقامة بعض المباريات المؤجلة لمنافسيه، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم الجمعة يخطره بتمسكه بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وحول ذلك علق شوبير لمصراوي: "القرار في النهاية لاتحاد الكرة هو من يدير الكرة المصرية وليس الأندية".

وختم "بالنسبة لمطالب الأندية بشأن المباريات المؤجلة فستكون على طاولة اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت".