رسميًا.. كلاسيكو مثير في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا عن صدام ناري بين برشلونة وريال مدريد.

وسيواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف النهائي على ملعب كامب نو ذهابًا، على أن يجمع اللقاء الآخر بين ريال بيتيس وفالنسيا.

وستقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل 6 فبراير الجاري، وتُلعب مباراة العودة يوم 27 من الشهر نفسه في سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للمسابقة يوم 25 مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيستضيف برشلونة في الليجا يوم 2 مارس المقبل، ليتقابل الفريقان في ثلاث مناسبات بالكأس والدوري خلال 25 يومًا فقط.

وكان برشلونة أقصى إشبيلية من الدور ربع النهائي بعد الفوز (6-3) في مجموع المباراتين، بينما تخطى ريال مدريد عقبة جيرونا بنتيجة (7-3).

يُذكر أن برشلونة يبحث عن التتويج بلقب الكأس للمرة الخامسة على التوالي، منذ آخر تتويج لريال مدريد باللقب في موسم (2013-2014).