كلاسيكو مثير في نصف نهائي كأس اسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت عصر اليوم، الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي ريال بيتيس وفالنسيا في نفس الدور، في مواجهة متكافئة بين الطرفين.

وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تُلعب مباراتا الإياب يوم 27 فبراير/ شباط، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وسيُكون عشاق الكرة على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سيُقام مباراتان كلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس، ثم مواجهة الدور الثاني في الليجا يوم 2 مارس/آذار المقبل.