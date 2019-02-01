تراجع إنفاق أندية الدوري الإنجليزي بالانتقالات الشتوية

أظهر تقرير نشرته شركة ديلويت، اليوم الجمعة، تراجعاً في أنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية لأول مرة منذ 2012، بعد قرار ثلاثة من الأندية الستة الكبار عدم التعاقد مع لاعبين جدد.

بلغ حجم الإنفاق أمس الخميس، اليوم الأخير في فترة الانتقالات، 50 مليون جنيه إسترليني (65.49 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي انفاق الأندية طوال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 180 مليون إسترليني.

وهذا المبلغ أقل من نصف ما تم إنفاقه في ذات الفترة العام الماضي، حيث بلغت الانتقالات حينها 430 مليون دولار، بينها صفقة انتقال فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون إلى ليفربول ليصبح أغلى مدافع في العالم.

واستحوذت الأندية الإنجليزية الستة الكبرى، ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، على 43% من الإنفاق الشهر الماضي، مقارنة بنحو 62% في يناير (كانون الثاني) 2018.

وسيستكمل توتنهام الموسم الحالي لنهايته دون إبرام أي صفقة جديدة، حيث فشل في ضم أي لاعب جديد خلال آخر فترتي انتقال.

واختارت أندية ليفربول ويونايتد وإيفرتون وساوثامبتون أيضاً عدم التعاقد مع أي لاعب في يناير (كانون الثاني).