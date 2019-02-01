ثنائي الأهلي يتخلصان من الإصابة قبل ساعات من لقاء سيمبا التنزاني

انتظم سعد سمير، وحمدي فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حمدي فتحي قد أدى برنامجا بدنيا وفنيا خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، فيما اشتكى سعد سمير من كدمة في أنكل القدم غاب بسببها عن المران الجماعي للفريق أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.