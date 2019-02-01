صورة | لفتة إنسانية لا تُنسى من آرسنال تجاه سالا

حرصت إدارة آرسنال على تكريم اللاعب الأرجنتيني “سالا” بإدراج اسمه في قائمة كارديف سيتي قبل المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان من الممكن أن يُسجل الأرجنتيني حضوره الأول في البريميرليج منتصف الأسبوع الماضي، إلا أن القدر لم يمهله الفرصة للعب المباراة الأولى بقميص فريق البلوبيرد بعد انضمامه من نانت الفرنسي نظير 15 مليون جنيه إسترليني يوم 21 يناير الماضي.

وأضاف آرسنال اسم سالا إلى تشكيلة كارديف في برنامج مباريات الفريق الذي يُوزع على الجماهير قبل كل مباراة، في تكريم مؤثر للمهاجم المفقود في بحر المانش منذ مساء يوم الاثنين قبل الماضي الموافق 21 يناير 2019.

إدارة آرسنال أدرجت اسم سالا في قائمة كارديف بجدول مباريات الشهر رغم وفاته المحتملة في بحر المانش (صور: Arsenal web site )

سالا /28 عامًا/ وقع على عقد انضمامه لصفوف كارديف سيتي يوم 19 يناير، وطلب من إدارة النادي الويلزي العودة إلى نانت لتوديع زملائه ومن ثم العودة إلى كارديف على متن طائرة سياحية، لكن عاصفة ثلجية أسقطتها فوق إحدى جزر بحر المانش حسب توقعات فريق البحث الذي ادعى إيجاده لكرسيين تابعين للطائرة.

وفي مكان رقم سالا مع كارديف سيتي بالقائمة التي أصدرها آرسنال، وضعت أزهار النرجس البري الصفراء، وهي زهرة يرتديها موظفو وعشاق نادي كارديف تكريمًا للاعب.

وظهر تسجيل فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أنصار نادي كارديف يغنون باسم سالا وهم في طريقهم إلى لندن لحضور المباراة.

وكان مدرب كارديف سيتي “نيل وارنوك” وصف ما حدث بالتجربة القاسية للاعبيه، فبعضهم لا يزال في حالة صدمة وغير قادر على التفكير في اللعب.

وأضاف المدرب صاحب الـ 70 عامًا “فكرت في اعتزال التدريب بعد أصعب أسبوع لي في كرة القدم”.

وتم جمع أكثر من 300 ألف يورو من عدة نجوم أمثال جوندوجا وليونيل ميسي وديماري جراي ومبابي ونيمار لإطلاق مهمة خاصة لإيجاد جثمان سالا أو إنقاذه إن كان على قيد الحياة.