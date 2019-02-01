مانشستر يونايتد يُبدد آمال الطامعين في مارسيال

وضع الفرنسي أنتوني مارسيال حدًا للتكهنات التي أثيرت حول مستقبله في الآونة الأخيرة، بالموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد لمدة خمسة أعوام ونصف العام قبل ساعات من غلق الميركاتو الشتوي.

الشاب الفرنسي ارتبط في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بنادي إشبيلية الإسباني، كما كان ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان وريال مدريد على فترات أخرى متقاربة منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بسبب رفضه لتمديد عقده مع اليونايتد لمدة سنة واحدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

لكن إدارة اليونايتد أقنعته بالتمديد بعد تحسين راتبه الأسبوعي لـ 250 ألف جنيه إسترليني.

ووقع ابن أكاديمية موناكو على عقد جديد سيُبقيه في أولد ترافورد حتى يونيه 2024 مع إمكانية التمديد لسنة إضافية.

وسجل مارسيال ثمانية أهداف في 13 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويوجد تحسن ملحوظ كذلك في مستوى تمريراته الحاسمة لزملائه في الخط الأمامي.

مانشستر يونايتد أرادوا تفادي رحيل اللاعب في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي القادم، ولهذا عرضوا عليه البقاء لمدة سنة إضافية.

وكان وكيل اللاعب متشائمًا بشأن التوصل لاتفاق طويل الأمد في شهر ديسمبر الماضي، ما دفعه نحو البحث عن عروض جادة قبل غلق الميركاتو الشتوي.

ويُقال أن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب اليونايتد جاء في صالح إدارة النادي لإقناع مارسيال بالتمديد لمدة طويلة.