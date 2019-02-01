طبيب الزمالك يجتمع بـ"الشيف" لترتيب الوجبات

شيف الفندق وطبيب الزمالك كتب - مصطفى جويلي عقد الشيف خالد سيد ابن مدينة المحلة في مصر اجتماعًا مع الدكتور محمد سامة محمد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل ترتيب الوجبات لبعثة الفريق التى تستعد لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل ترتيب الوجبات لبعثة الفريق التى تستعدلخوض مباراة جورماهيا الكيني بعد غدٍ. وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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