ثنائي هجومي يقود اليابان أمام قطر بنهائي كأس آسيا

يويا اوساكو كتب- محمد معتز صلاح الدين: أعلن هاجيمي موريياسو مدرب اليابان عن تشكيل منتخب الساموراي أمام قطر، على ملعب مدينة زايد الرياضية، بنهائي كأس آسيا، , والمقامة بالإمارات. كأس آسيا، , والمقامة بالإمارات. وجاء تشكيل المنتخب الياباني كالتالي:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا في الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي ساكاي في خط الوسط: جينكي هارجوتشي،ريتسو دوان، جاكو شيباساكي، تسوكاسا شيوتاني في الهجوم: يويا اوساكو،تاكومي مينامينو

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