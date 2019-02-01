اونلاين | شاهد بث مباشر لمباراة قطر واليابان في نهائي كأس الأمم الأسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بث مباشر لمباراة قطر واليابان في نهائي كأس الأمم الأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم الآسيوية نهائي البطولة الأهم في القارة الصفراء كأس أمم آسيا 2019، والذي سيجمع بين اليابان وقطر التي سجلت ظهورها الأول في المباراة النهائية للبطولة بعد المشاركة 8 مراتٍ من قبل لم تصل فيها لنصف النه

ائي.

يُعد الساموراي الأزرق المنتخب الأنجح في تاريخ البطولة، فقد سبق له الفوز بها 4 مراتٍ من قبل ووضع نفسه على عرش المنتخبات الأكثر رفعاً للكأس، ويليه منتخباً عريبا عريقاً هو السعودية الذي فاز بالمسابقة 3 مراتٍ بالتساوي مع إيران التي خرجت من نصف النهائي هذا العام.

سيكون منتخب قطر أمام مهمة صعبة في نهائي كأس آسيا، ليس فقط لجودة عناصر منتخب اليابان واحتراف أغلبهم في أوروبا مثل ناجاتومو ويوشيدا، بل أيضاً لأنه لم يخسر النهائي من قبل، فقد وصل له 4 مراتٍ فاز فيهم جميعاً، وسبق للساموراي مواجهة منافس عربي في المباراة النهائية هو السعودية، وفاز عليه في المرتين عامي 1992 و2000.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي نسخة 2019 من كأس آسيا ، موعد المباراة، القنوات الناقلة لها، طريق المنتخبين إلى النهائي وأكثر من ذلك..

موعد نهائي كأس آسيا 2019

ستجمع المباراة النهائية لكأس آسيا بين قطر واليابان ، وذلك يوم الجمعة القادم 1 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 26 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت قطر، السادسة عشراً بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراتي دور الـ4 في كأس آسيا 2019:

المباراة

الموعد

اليابان - قطر

الجمعة 1 فبراير 2019 ميلادياً،

26 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت قطر، 18:00 بتوقيت الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا 2019؟ وكيف يمكنني متابعته؟

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا 2019، وبالتالي ستقوم بنقل فعاليات النهائي على باقتها الخاصة بالبطولة ماكس.

القنوات الناقلة نهائي كأس آسيا 2019:

المباراة القنوات الناقلة

اليابان - قطر beIN SPORTS MAX HD 1, beIN SPORTS MAX HD 2

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل في القارة الصفراء عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس آسيا 2019 مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

متابعة نهائي كأس آسيا 2019 عبر الإنترنت:

المباراة البث المباشر عبر الإنترنت التغطية المباشرة عبر جول

اليابان - قطر beIN CONNECT اضغط هنا لمتابعة تغطية نهائي كأس آسيا مباشرةً ولحظةً بلحظة

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر كأس آسيا 2019؟

يمكنك شراء تذكرتك لحضور نهائي كأس آسيا من خلال الموقع الرسمي الذي أنشأه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا الغرض، لكن عليك الانتظار حتى يوم الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 24 جمادى الأولى 1440 هجرياً، للحصول على بطاقتك، فاللجنة المنظمة ستطرح التذاكر على الإنترنت في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات...

ستكون أسعار التذاكر للمباراة النهائية هي الأعلى في البطولة، فالدرجة الأولى لها سيكون سعر تذكرتها 300 درهماً، أما الدرجة الثانية فسعرها هو 150 درهماً، وأخيراً سيبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 75 درهماً.

أسعار تذاكر نهائي كأس آسيا 2019:

الفئة السعر

الدرجة الأولى

300 درهم

الدرجة الثانية 150 درهم

الدرجة الثالثة 75 درهم

ما هو الملعب المستضيف لنهائي كأس آسيا 2019؟

تستضيف الإمارات كما ذكرنا بطولة كأس آسيا 2019، وقد حددت اللجنة المنظمة واحداً من أفضل الملاعب في البلاد من أجل استضافة النهائي، وهو استاد مدينة زايد الرياضية.

يقع الملعب في العاصمة أبوظبي، وقد تم الشروع في بنائه في عام 1974 وافتتح في 1980، وقد كلف خزائن الدولة آنذلك 550 مليون دولار، وكانت هذه المرحلة الأولى التي تضمنت الملعب الرئيسي وتجهيزه بمحطات التصوير والنقل التليفزيون بالأقمار الصناعية، كذلك وحدة توليد طاقة كهربائية في حال انقطاع التيار عنه.

