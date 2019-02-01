اونلاين | kora online | مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اون لاين اليوم 01-02-2019 نهائي كأس آسيا 2019 يخوض منتخب قطر مباراة قوية للغاية أمام المنتخب الياباني ضمن مباريات نهائي كأس آسيا 2019، والتي من المقرر لها أن تقام على ستاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات وتمكن المنتخب القطري من الفوز على المنتخب الإماراتي خلال المباراة التي جمعت بينهما خلال مباراة نصف نهائي من مسابقة كأس آسيا 2019، وانتهت المباراة بأربعة أهداف مقابل لاشئ، ويأمل المنتخب القطري أن يستكمل سجل انتصاراته ويفوز على المنتخب الياباني خلال هذه المباراة أما عن المنتخب الياباني الذي فاز خلال مباراته الأخيرة أمام المنتخب الإيراني وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، إلا أن المنتخب الياباني قد تمكن من الفوز بلقب البطولة خلال الأربع مواسم سابقة كان آخرهم فوزه باللقب خلال عام 2011 وسوف نتابع معكم عبر yalla shoot مشاهدة مباراة منتخب قطر ومنتخب اليابان بث مباشر نهائي كأس اسيا 2019 اون لاين بدون تقطيع . اليابان Vs قطر. البطولة : كأس آسيا 2019 (النهائي). القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 . الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية . الحكم : رفشان إيرماتوف . المعلقين : رؤوف خليف (HD1) + يوسف سيف (HD2) . موعد المباراة : في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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