اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم .. koora live

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي | يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019 والتي تُختتم فعالياتها يوم الجمعة الأول من فبراير، ويدخل منتخب قطر مواجهة المنتخب الياباني بعد انتصاره الكبير في الدور نصف النهائي على الأبيض الإماراتي مستضيف البطولة برباعية نظيفة جاءت بأقدام "بوعلام خوخي"، "المعز علي"، "حسن الهيدوس" و"حامد إسماعيل" ليصل العنابي القطري إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه محققًا 6 انتصارات في البطولة بدون تلقي أي هدف، وكان منتخب قطر كان قد أقصى منتخب كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي من البطولة ومن قبله المنتخب العراقي في دور الـ16.

أما منتخب اليابان، فوصل إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه في مباراة الدور نصف النهائي على نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة، وفي الدور ربع النهائي أقصى الساموراي الياباني منتخب فيتنام بهدف نظيف، بينما تخطى منتخب اليابان الأخضر السعودي في دور الـ16 بعد الفوز عليه بهدف نظيف، هذا ويطمح المنتخب القطري في تحقيق إنجاز تاريخي وتحقيق اللقب الأول له في تاريخه في البطولة بعد أداء رائع خلال أدوار البطولة المختلفة.

توقيت مباراة قطر واليابان

ستقام المباراة النهائية على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في الأوقات التالية: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر، 4:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 4:00 مساءً بتوقيت الأردن، 4:00 مساءً بتوقيت سوريا، 4:00 مساءً بتوقيت لبنان، 4:00 مساءً بتوقيت العراق، 4:00 مساءً بتوقيت السودان، 5:00 مساءً بتوقيت اليمن، 4:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 3:00 مساءً بتوقيت تونس، 3:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 3:00 مساءً بتوقيت المغرب، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:00 مساءً بتوقيت البحرين، 6:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 5:00 مساءً بتوقيت الكويت، 5:00 مساءً بتوقيت قطر، 2:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 5:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر