اونلاين | تاريخ مواجهات قطر واليابان مع رابط بث مباشر مشاهدة لايف كورة اون لاين

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ننشر لكم تاريخ مواجهات قطر واليابان قبل المواجهة المرتقبة والمنتظرة في المباراة النهائية لبطولة آسيا 2019 على اللقب الكبير للقارة، بالرغم من إن من يحسم نتائج المباريات المجهود المبذول في الملعب لكن تاريخ لقاءات المنتخبين ستعكس لنا النتائج السابقة وعدد من الأرقام الهامة قبل المواجهة الصعبة القادمة، يذكر أن موعد نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر واليابان سيكون يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 وسيقام النهائي على ملعب مدينة زايد الرياضية بمدينة أبوظبي، يتسع هذا الملعب لعدد 80 ألف مشجع حيث من المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير.

تاريخ مواجهات قطر واليابان

من خلال أرشيف وسجل تاريخ لقاءات قطر واليابان السابقة نجد أن المنتخبين قد ألتقيا من قبل في 10 مباريات والمباراة القادمة ستكون المباراة رقم 11 في تاريخهما، منتخب اليابان حقق الفوز في 5 مباريات، منتخب قطر حقق الفوز في 2 مباراة، التعادل كان حاضرا في ثلاثة مباريات، منتخب اليابان سجل خلال تلك المواجهات المباشرة 11 هدف مقابل 10 أهداف سجلهم المنتخب القطري، ترتيب منتخب اليابان عالميا في المركز 50 وترتيب منتخب قطر عالميا في المركز 93.

أخر مباراة في تاريخ مواجهات قطر واليابان كانت في دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2011 تلك البطولة التي أقيمت في قطر، حيث فاز المنتخب الياباني على قطر 3-2 وفاز وقتها منتخب اليابان بالبطولة، سجل لقطر في تلك المباراة سوريا وفابيو سيزار، أخر مباراة فاز فيها منتخب قطر على اليابان كانت في عام 1998 بالدوحة ضمن تصفيات كأس آسيا وفاز المنتخب القطري بنتيجة 3-0.

تاريخ لقاءات قطر واليابان

المقارنة قطر اليابان

الترتيب العالمي 93 50

عدد اللقاءات 10 10

عدد مرات الفوز 2 5

عدد مرات التعادل 3 3

عدد مرات الخسارة 5 2

عدد الأهداف المسجلة 10 11