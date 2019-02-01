اونلاين | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر لعبة qatar اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

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سيكون ستاد مدينة زايد الرياضية محط أنظار محبي وعشاق كرة القدم من كل حدب وصوب مساء يوم الجمعة، وذلك من أجل متابعة مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة في مباراة هي الأهم لكلا المنتخبين من أجل حصد لقب البطولة القارية.

المنتخب القطري استطاع أن يتلغب في مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019 على نظيره الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مباراة أدى فيها العنابي واحدة من أفضل مبارياته طوال مشواره ببطولة كأس آسيا، ليكون الأدعم لأول مرة في تاريخه في نهائي كأس البطولة الآسيوية، وهو يبحث عن التتويج بأول لقب له بالبطولة.

على الجانب الآخر فإن منتخب اليابان قد تمكن من بلوغ المباراة النهائية عقب الفوز على المنتخب الإيراني القوي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، الساموراي الياباني يطمح في تحقيق البطولة الخامسة في تاريخه، المنتخب الياباني يعد هو البطل التاريخي لبطولة كأس آسيا، حيث نجح المنتخب الياباني في الفوز بلقب البطولة في أربع مناسبات سابقة كانت آخرهم عام 2011.

موعد مباراة قطر واليابان

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019 بالإمارات مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر واليابان

هذا ويمكنكم متابعة أحداث مباراة نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر واليابان أمسية الجمعة الموافق الأول من فبراير من عام 2019، على أن يتم النقل الحي والمباشر للمباراة النهائية بين العنابي واليابان من خلال شاشة قناة bein MAX 1 ولم يتم حتى الآن عن هوية معلق المباراة.

كما أعلنت شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات كأس آسيا 2019 بأن قناة bein SPORTS المفتوحة ستقوم بإذاعة مباراة نهائي كأس آسيا مساء اليوم الجمعة بين منتخبي قطر واليابان على أن يكون التعليق على أحداث المباراة بصوت كل من: رؤوف خليف و يوسف سيف، بالإ ضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر قناة الكأس EXTRA 1 بصوت المعلق أحمد الطيب، وبصوت خليل البلوشي من خلال قناة الكأس EXTRA 2.