رياضة | رد ناري من بيراميدز على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من بيراميدز على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز على أن الأهلى هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، و لكن يبدو أن نظرة الأهلي - لسبب ما - اختلفت .
وأشار أحمد عفيفى الى أن تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة المستاءون دائما من هذة النبرة والمنادون دائمًا بالهدوء إن كان الهدوء هو فعلا ما يعنيهم كما أظن .
وقال عفيفى : ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات و بالتالي لا داعي للخوف من مزيد الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر.
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