رياضة | نهائي كأس أسيا.. التشكيل الرسمي لقطر واليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس أسيا.. التشكيل الرسمي لقطر واليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، وهاجيمو مورياسو المدير الفني لنظيره الياباني تشكيل الفريقين في نهائي كأس آسيا.

وجاء تشكيل العنابي كالآتي.

حارس المرمى: سعد الشيب

الدفاع: عبد الكريم حسن - بيدرو ميجيل – بسام الراوي – عاصم عمر

الوسط: طارق سلمان – كريم بوضياف – حسن الهيدوس

الهجوم: بوعلام خوخي – أكرم عفيف – المعز علي.

بينما جاء تشكيل اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: شويتشي جوندا

الدفاع: هيروكي ساكاي - مايا يوشيدا - تاكيرو كومياسو - يوتو ناجاتومو

الوسط: جاكو شيباساكي - جينكي هاراجوتشي - تسوكاسا شيوتاني - تاكومي مينامينو - ريتسو دوان

الهجوم: يويا أوساكو.

تاريخ المواجهات:

تعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.

ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت الإمارات وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر على القناة المفتوحة و MAX HD1 و MAX HD2