رياضة | لاعبو الزمالك يبرئون حازم إمام بعد واقعة مباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك يبرئون حازم إمام بعد واقعة مباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
برأ لاعبو فريق الزمالك زميلهم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بسبب ما حدث في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة ببطولة الدوري وتعرضه للطرد.
وأكد لاعبو الزمالك للإدارة أن حازم لم يتعمد الخروج عن النص أو التجاوز ضد أي لاعب من المقاصة أو لاعبي الفريق الأبيض وما حدث كان مجرد نرفزة وعصبية فقط.
وكان الزمالك قد قرر توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 100 ألف جنيه لكن لاعبو الفريق يحاولوا حل الأمر بشكل ودي ورفع العقوبة المالية.
ويواجه حازم إمام الإيقاف لفترة تزيد عن 4 مباريات في مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية وهو ما يعرض الفريق لخسارة فنية أمام غياب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق .
الزمالك يخوض مرانه الأول في كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا
يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الرابعة عصر اليوم الجمعة مرانه الأول علي ملعب يوتيللي في كينيا الذي يبعد عن الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفربق بستة كيلو مترات.
كانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل
أدى فريق الزمالك صلاه الجمعة في الطابق الأول من الفندق الذي يقيم به في كينيا، في تواجد سفير مصر وسفير تونس.
"جروس" يجدد بديل كهربا أمام النجوم
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على الدفع بأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق بدلًا من محمود عبدالمنعم كهربا في مواجهة النجوم ببطولة الدوري.
ويغيب كهربا عن المواجهة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر للمقاصة الأخير ببطولة الدوري.
ويجهز جروس للدفع بزيزو في تلك المواجهة بعد انضمامه مؤخرًا إلى صفوف الفريق وفضل عدم التعجل وضمه لقائمة مباراة جورماهيا الكيني بالكونفدرالية لحين انسجامه بشكل أكبر من زملائه.
وكان الزمالك قد تعاقد مؤخرًا مع زيزو المحترف في الدوري البرتغالي لمد 3 مواسم ونصف موسم.
الزمالك يوضح تفاصيل أزمة "شيكابالا" ومصيره من اللعب بالدوري المصري
أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الزمالك التفاصيل الكاملة لأزمة محمود عبد الرازق شيكابالا، وتعثر انتقاله لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " لسنا طرفًا في أزمة شيكابالا".
وأضاف: " وافقنا على إعارة "شيكابالا" للدوري اليوناني بناءًا على رغبته، والزمالك لم يحصل على أي مقابل مالي نظير إعارة اللاعب لصفوف أبولون سميراني وذلك إرضاءًا للاعب".
وتابع: " شيكابالا طلب توفير عرضًا في إحدي الدوريات الخليجية من أجل العودة من اليونان، ولكن لم يطلب أي نادي التعاقد معه لذلك استمر مع فريق أبولون في الفترة الماضية".
وواصل: " شيكابالا لم يتواصل معي في الفترة الحالية، وعلمت من وكيل أعماله أن ناديي المصري البورسعيدي والإتحاد السكندري طلبا التعاقد معه بشكل رسمي، وأنه يفضل الانتقال لصفوف زعيم الثغر".
وأردف: " مفاوضات انتقال اللاعب للإتحاد تعثرت، وعقد جلسة مع مسؤولي المصري للانضمام إلى صفوفه في الفترة الحالية، ولكن إدارة النادي البورسعيدي لم تقدم مقابل مالي لضم اللاعب لتتوقف الصفقة أيضًا".
وأكد أمير مرتضى أن "شيكابالا" غير مقيد في الزمالك حاليًا ولا يوجد مكان له بقائمة الفريق، واللاعب مديون لناديه اليوناني بـ 20 ألف دولار، مؤكدًا أن نادي أبولون لن يوافق على إرسال بطاقته الدولية قبل الحصول على أمواله.
وأتم تصريحاته:" شيكابالا لن يلعب في أي نادي مصري قبل سداد مديونياته لنادي أبولون، لذلك الخيار الأقرب له حاليًا العودة لليونان واستكمال مشواره مع فريق أبولون".
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