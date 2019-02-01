رياضة | سموحة ينفي طلب ضم نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة ينفي طلب ضم نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ما تردد عن اهتمامهم بالحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأكد فرج عامر أن اللاعب لم يكن ضمن حساباتهم من البداية ولم يدخلوا في باب المفاوضات معه ولم يرسلوا خطابًا للزمالك نهائيًا لطلب استعارة اللاعب.



وكان محمد إبراهيم قد أكد لإدارة الزمالك على إرسال سموحة عرض لإستعارته حتى نهاية الموسم ورغبتهم في ضمه حتى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوي.



وفشلت إعارة إبراهيم إلى الإسماعيلي بسبب عدم الاتفاق بينه وبين إدارة الزمالك على الجوانب المادية والخاصة بتمديد عقد إعارته للفريق مقابل رحيله.