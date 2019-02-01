رياضة | مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشهدت قائمة الأهلي الظهور الأول لرامي ربيعة ومحمود وحيد بعدما تم قيد الثنائي في الساعات الماضية بقائمة المارد الاحمر الإفريقية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :
حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد.
خط الوسط : حسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر.
والهجوم : صلاح محسن وجونيور أجايي.
واستبعد لاسارتي كلا من :-
علي لطفي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمد نجيب ورمضان صبحي وإسلام محارب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان بسبب الإصابة، وحمدي فتحي لعدم الجاهزية
"محارب" يواصل برنامجه التأهيلي
أدى إسلام محارب لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا وتأهيليا منفردا.
وخاض لاعب وسط الفريق جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في "الجيم" قبل أن يؤدي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني محارب من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويغيب بسببه عن مباراة فريقه غدا أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ياسر إبراهيم يكتفي بالتدريبات البدنية والتأهيلية
أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك ياسر إبراهيم في فقرة التدريبات البدنية مع اللاعبين قبل أن ينتظم في البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.
ويعاني "إبراهيم" من شد في العضلة الضامة والعضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية ويغيب بسبب عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.