رياضة | مواجهات عنيفة في نصف نهائي كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات عنيفة في نصف نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس إسبانيا، والتي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية.
حيث أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين برشلونة وريال مدريد ، بينما سيواجه فريق فالنسيا نظيره ريال بيتيس.
ستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير المقبل، بينما لقاءات الإياب ستقام يوم 27 من الشهر ذاته.
وكان ريال مدريد قد وصل لهذا الدور بعد تخطي عقبة جيرونا، بينما تأهل برشلونة بعد ريمونتادا قوية أمام إشبيلية.
وتوج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا الأخيرة في الموسم الماضي.
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