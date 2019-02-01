شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يسجل رقما قياسيا جديدا...وسط إعجاب المدربين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشاد اللاعب الدولي الإسباني السابق "ألفارو أربيلوا" قائد ريال مدريد الأسبق، بأداء الفرنسي "كريم بنزيما" مهاجم اللوس بلانكوس، بعد تألقه في مباراة جيرونا بكأس ملك إسبانيا.

وكان "بنزيما" قد سجل هدفين في فوز اللوس بلانكوس على النادي الكتالوني بثلاثة أهداف لهدف، أمس الخميس، بعدما فاز ذهابًا بنتيجة 4-2 ليتأهل بنتيجة (7-3) في مجموع المباراتين.

ونشر "أربيلوا" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أنّ يكون بنزيما واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم ليس أمرًا معقدًا للغاية".

وتابع: "لقد شاهده بيليجرني، ومورينو، وأنشيلوتي، وكذلك بينتيز، بالإضافة إلى زيدان ولوبيتيجي، والآن سولاري، واحد تلو الاخر، وبالتأكيد جميعنا لعبنا بجانبه، ببساطة إنه ساحر (مستخدمًا رموز تعبيرية)".

والجدير بالذكر أن "بنزيما" قد سجل هدفين في فوز اللوس بلانكوس على النادي الكتالوني بثلاثة أهداف لهدف، أمس الخميس، بعدما فاز ذهابًا بنتيجة 4-2 ليتأهل بنتيجة (7-3) في مجموع المباراتين.

وبذلك يكون الفرنسي كريم بنزيما، قد دخل قائمة هدافي ريال مدريد التاريخية بتحقيق رقما قياسيا جديدا، ليقود فريقه لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الفرنسي سجل 209 بقميص المرينغي، ليتفوق بذلك على المكسيكي هوجو سانشيز الذي يملك 208 أهداف مع الفريق، ليصبح سادس أفضل هداف في تاريخ الملكي.

كما سجل النجم الفرنسي أهدافه في 446 مباراة، بينما سجل سانشيز 208 أهداف في 283 مواجهة.

ويسبق بنزيما كل من كريستيانو رونالدو برصيد 451 هدفا، وراؤول غونزاليس بـ323، وألفريدو دي ستيفانو بـ308، وكارلوس سانتيانا بـ290، وفيرينتس بوشكاش بـ242 هدفا مع ريال مدريد.

كما سجل بنزيما 136 هدفا في الدوري الإسباني، و47 في دوري الأبطال، و20 في كأس الملك، وثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية، وهدفين في السوبر الإسباني وهدفا واحدا في السوبر الأوروبي.

والجدير بالذكر أنّ قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قد أسفرت عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وغريمه الأزلي والتقليدي برشلونة.