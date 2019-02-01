شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل منتخبي قطر واليابان في نهائي كأس اسيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، التشكيلة الأساسية لمنتخبي قطر واليابان، في المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد قليل، بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي بطولة كأس آسيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية لمنتخبي قطر واليابان كالتالي..

وصعد منتخب اليابان لنهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" في مفاجأة من العيار الثقيل.

منتخب اليابان يخوض النهائي الخامس في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس آسيا وسبق وتوج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره في النسخة الحالية من المسابقة.

أما منتخب قطر الذي حقق 6 انتصارات أيضاً طوال مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا فيخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية.

تعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس آسيا، حيث فازت قطر 3-صفر فى 1988، ثم تعادلا 1-1 فى 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.