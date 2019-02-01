شكرا لقرائتكم خبر عن "كل الطرق لا تؤدي إلى الملعب"..حكاية المعلم مع الأهلي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- "فلاش باك".. مايو 2015، وقف شابًا في مقتبل العمر، على ضفاف النيل، في إحدى شوارع القاهرة الراقية، ينظر إلى بابًا كبير ومبنى عريق، ليشرد به خياله ويرى نفسه أحد أبناء هذا الصرح الكبير، وينغمس في ذلك الحلم البعيد، ويغمض عيناه ليرى ذاته يصول ويجول داخل جدران تلك القلعة الحامية لأبنائها، ويتمنى مصافحة من هم سبقوه لتلك القلعة، ويشعر بنشوة انتصار عظيمة، ثم سرعان ما تمر من جانبه إحدى السيارات وتصدر ضجيجًا عالًيا ليستقظ الفتى من الحلم، ويرى نفسه مازال خارج تلك القلعة فيتنهد ويعود من حيث أتى.

يوليو2015، يستقيظ الفتى مجددًا من أحلامه، ولكن هذه المرة على صوت الهاتف ليجد رئيسه في العمل يتصل به، ليرد ويصرخ بأعلى صوته، يا إلهي هل تحقق الحلم؟، يبدو أنه قد أخبره أنه أصبح على أعتاب حلمه الكبير، فيسرع الفتى ليرتدي ملابسه ويهرول خارج المنزل ويركض نحو سيارته، ويقود بسرعة جنونية متجهًا لمقر عمله، ليجد مندوبًا من تلك القلعة البعيدة، يخبره أن مسؤليها يريدوا الحصول على خدماته، فيوافق سريعًا ويمضي عقود الانضمام.

وها هو الحلم قد تحقق، والآن أنا في طريقي لبيتي الكبير وحلمي المنشود، وقف هذه المرة أمام الباب الكبير ليجد ترحيبًا عظيمًا، واستقبالًا حافلًا ليدخل الصرح العريق وينظر حوله وهو في دهشة، ويقسم على أن يبذل قصارى جهده حتى يليق بهذا المكان الأصيل.

وبدأ في مواصلة عمله في صمت، وبالفعل بيدأ يصول ويجول، وبتألق يومًا بعد بوم، ولكن لم يتركه أعداء النجاح، فأنطلقت الشائعات حوله، ولحقت به في كل مكان، فتارة يضرب زملائه، وأخرى يسهر في ملاهي ليلة ويشرب الخمور، ومرة يصاحب الفتيات، ونظرًا لصغر سنه وقلة خبرته انساق وراء الشائعات وفقد جزاءً كبيرًا من شغفه وحلمه، وبدأ مسؤليه في توقيع العقوبات ليزداد حاله سوءً.

ليقرر الخروج بعيدًا عن حلمه ليعود إليه مرة أخرى وهو يستحق التواجد تحت أروقته، بالفعل عاد المعلم الصغير لأحضان قلعته بعد فترة وجيزة، وعادت إليه روح الإصرار والتفاني، وبذل قصارى جهده للعودة من جديد، خاصة بعدما أخبره المسؤليين عن شدة احتياجهم له في الفترة المقبلة.

يناير 2019، بعد أربع سنوات من الشد والجذب بين الفتى وأعداء النجاح أنتصر المعلم وعاد لكامل هيئته، ولكن أحيانًا ما تأتي السفن بما لا تشتهي الأنفس، فبعد المستوى الطيب الذي وصل إليه المعلم قرر مسؤليه إبعاده عن المنافسة لتكون بمثابة صدمة كبيرة له ولمحبيه، لكن يبدو أن روح الشغف والإصرار مازالت تتمكن منه، فخرج ليعلن للجميع أنه يحترم قرارات قلعته الكبيرة، وما يزيده هذا إلا إلتزامًا واصرارا على المنافسة.

أظهرت لك عزيزي القارئ عن من تتحدث تلك الرواية، نعم أنه صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، الذي تعرض لكل انواع التشويه لابعاده عن صفوف النادي الأهلي، ولكنه رفع شعار "يولد النجاح من رحم الفشل"، فثبى نحو خطوات ثابتة لتحقيق حلمه، ليترك رسالة عظيمة عنوانها الاصرار والتحدي، فألم يحِن الوقت للنظر إليه مرة أخرى وعودته للملاعب، هذا أمرًا متروكًا للقلعة الحمراء.