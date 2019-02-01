شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عفيفى يرد على بيان الأهلى: جدول الصدف السعيدة جنب الأهلى أى مواجهات صعبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - علق أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على البيان الرسمى الذى أصدره النادى الأهلي المصرى، والذى شدد فيه بعدم السماح بالمساس بمواعيد مباريات الدورى المصرى.

وقال عفيفي فى بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفهوم جدا دفاع الأهلي عن جدول عامر حسين بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر".

وتابع "الأهلي هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، لكن يبدو أن نظر الأهلي لسبب ما اختلفت"

وأضاف عفيفى "تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعضيله قد يضغب بشدة المستائون دائما من هذه النبرة والمنادون دائما بالهدوء إن كان الهدوء فعلا ما يعنيهم كما أظن".

وإختتم عفيفى حديثه قائلا "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي مما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات، وبالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه كما نعلم جميعا بمن حضر"

وكان تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية ومالك نادى بيراميدز قد أعلن استيائه من تأجيل مباريات النادي الأهلي المصرى، وأعلان عدم خوضه مباريات بطولة الدوري، لحين انتهاء النادي الأحمر من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول، بحثا عن تكافؤ الفرص.

وقال آل الشيخ "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".

كما تضامن رئيس نادي الزمالك مع ترك آل شيخ مالك نادي بيراميدز بشأن رفض عدم انتظام مباريات النادي الأهلي.

وشدد رئيس نادى الزمالك في نهاية حديثه: "لن نلعب بعد مباراة النجوم اي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته".

كما اتهم رئيس الزمالك تصرفات شركة الاتصالات المصرية بالتفرقة بين الزمالك و الأهلي وأن ما يحدث يثير الفتنة، مطالبًا الدولة التي تملك الشركة بالتدخل وعدم تعامل جماهير الزمالك معها.

والجدير بالذكر النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا لاتحاد الكرة، صباح اليوم الجمعة، يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وشدد بيان النادي الأهلى أنه فى حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

كما أضاف النادي أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الزمالك وبيراميدز، باتت تهدد استكمال بطولة الدوري الدوري الممتاز، في حالة تمسكهما بتلك المطالب في ظل استحالة تنفيذها.

ويتبقى للنادي الأحمر مباراتين مؤجلتين من الدور الأول هما الزمالك وإنبي، بجانب مباراتين من الدوري الثاني هما الإسماعيلي والمصري ليصل إلى 20 مباراة ويتساوى بباقي الأندية، وهو ما يستحيل تنفيذه خاصة أن إقامة الـ4 مباريات يتطلب توقف المسابقة لفترة تقترب من اسبوعين دون خوض الأنية أي مباريات، ليصطدموا بعدها بمواجهات أفريقية للقطبين تهدد انتظام مسابقة الدوري.