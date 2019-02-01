انت الان تتابع الأهلي يحذر الجبلاية من أي تعديلات في جدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

أرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة اليوم الجمعة، يخطره فيه بأن النادي يتمسك بحقه الكامل في عدم المساس بأداء مبارياته في الدوري وفقا لجدول المسابقة المعلن رسميا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإنه يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزاما بجدول المسابقة وتطبيقا لقواعد الاحتراف. وذكر النادي في خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط لتغيير مواعيد المباريات.

وواصل: "هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل". وأختتم الخطاب:"أن النادي الأهلي تحمل الكثير من جراء ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير،