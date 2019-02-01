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انت الان تتابع إقبال كثيف على عمومية الشمس للتصويت على اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
شهدت الجمعية العمومية غير العادية بنادى الشمس الرياضى، اليوم الجمعة، فى مصر الجديدة للتصويت على اللائحة الداخلية الجديدة للنادى أمام المبنى الاجتماعى، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وستستمر حتى السابعة مساءً، إقبالا كثيفا في الدقائق الأولى على لجان التصويت، وذلك فى حضور رجال الأمن من الشرطة، وأفراد أمن النادى وإشراف قضائى ومندوبى اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية، ويحق للعضو التسجيل والتصويت الحضور بكارنيه النادى عام 2018-2019، وتم تقسيم كشوف الأعضاء طبقا لرقم العضوية تيسيرًا عليهم ولتفادى الزحام.
وحضر من الساعات الأولى أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس الرياضى، وحاتم الناقة نائب رئيس النادى، وحسن عبد القادر أمين الصندوق، ودعاء هشام بركات وأسامة صلاح وشيدو وكريم مسعود، والبطلة آية مدنى وأحمد سمير أعضاء المجلس، وتامر على المدير التنفيذى للنادى والإدارة التنفيذية، كما حضر للتصويت عديد من الشخصيات البارزة
وحضر من الساعات الأولى أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس الرياضى، وحاتم الناقة نائب رئيس النادى، وحسن عبد القادر أمين الصندوق، ودعاء هشام بركات وأسامة صلاح وشيدو وكريم مسعود، والبطلة آية مدنى وأحمد سمير أعضاء المجلس، وتامر على المدير التنفيذى للنادى والإدارة التنفيذية، كما حضر للتصويت عديد من الشخصيات البارزة على رأسهم النائب محمد الكومى عضو مجلس الشعب، ومحمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى الزهور.
ووجه مجلس إدارة نادى الشمس الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للنادى في وقت سابق لحضور ندوة لمناقشة تفاصيل مشروع لائحة النادى الداخلية بالمبنى الاجتماعى، وحضر الندوة محمد الدمرداش للمشاركة في الرد على تساؤلات الأعضاء.
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