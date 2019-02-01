الان تتابع النيجيري موسى يغيب عن مواجهة النصر أمام التعاون.. والسهلاوي أساسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح- الخليج 365
يستمر غياب اللاعب النيجيري أحمد موسى، عن لقاء فريقه النصر أمام التعاون ضمن مباريات الجولة ١٨ في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعدم جاهزيته، وسيكون بديلا له اللاعب راكان الشملان الذي قدم مستوى مميزًا في لقاءاته السابقة.
ومن المؤكد أن يشارك محمد السهلاوي أساسيًا بدلًا من المغربي عبدالرزاق حمدالله، بسبب البطاقات التي حصل عليها وكان آخرها أمام الفيحاء في اللقاء السابق.
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