الامارات | الآسيوي يتخذ قراره في شكوى اتحاد الكرة ضد مجنسين قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن الآسيوي يتخذ قراره في شكوى اتحاد الكرة ضد مجنسين قطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم "الجمعة" عن قرارها حول الشكوى التي تقدم بها المسؤولون في اتحاد الكرة ضد عدم أهلية مشاركة الثنائي المعز عبدالله وبسام الراوي مع المنتخب القطري في المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور نصف النهائي.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن الشكوى التي قدمها الاتحاد الإماراتي ضد اللاعبان تم رفضها، ولَم تحدد لجنة الانضباط إي تفاصيل إضافية.
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